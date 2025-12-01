Tribunale, il nuovo Presidente Russo si insedia l'11 dicembre Benevento. In questo mese previsto anche l'arrivo del Pm Pignatiello

E' previsto per l'11 dicembre l'insediamento del nuovo presidente del Tribunale di Benevento, Michele Russo.

Subentra al presidente della Sezione penale, Sergio Pezza che, come facente funzioni, ha svolto il ruolo dopo il trasferimento del collega Ennio Ricci a Campobasso, come consigliere della Corte di Appello.

Sessantadue anni, coniugato con una avvocatessa che esercita ad Isernia, il dottore Russo è nato a Torino da una famiglia originaria della Penisola sorrentina.

Giudice e pretore ad Isernia, giudice presso il Tribunale di Campobasso, presidente del Tribunale di Mondovì e presidente di Sezione del Tribunale di Cuneo, Russo è stato presidente del Tribunale di Larino dal 2016 al 2024 e, da allora, come facente funzioni.

Una settimana più tardi, il 18 dicembre invece, sarà la volta del nuovo sostituto procuratore Carmine Pignatiello, originario di Arpaise.

Bisognerà, invece attendere gennaio, probabilmente, per l'arrivo della sua collega Viviana Vacca, di Napoli.