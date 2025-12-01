Fiat 600 contro un camion lungo la Statale 87: pensionata in codice rosso

E' di una persona ferita e trasferita in codice rosso in ospedale il bilancio del grave incidente stradale registrato nella tarda mattinata di oggi lungo la Statale 87, Benevento – Campobasso, nei pressi dello svincolo per Pontelandolfo.
Secondo una prima ricostruzione, l'impatto è avvenuto tra una Fiat 600 condotta da una 81enne ed un camion che viaggiava nella stessa direzione. Violento il tamponamento. L'auto della donna infatti si è schiantata nello spigolo posteriore del rimorchio.
Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento, le ambulanze e i carabinieri.
I vigili del fuoco hanno estratto la malcapitata dalle lamiere dell'utilitaria e l'hanno poi affidata alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale.
