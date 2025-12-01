Controlli alla movida: denunciato un 27enne per detenzione di hashish I militari hanno anche effettuato verifiche e sanzionato alcuni esercizio commerciali

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Benevento finalizzati a garantire sicurezza e legalità nelle aree della movida. Nel corso dei servizi, i militari di San Giorgio del Sannio hanno deferito in stato di libertà un 29enne di Napoli, sorpreso in possesso di circa 41 grammi di hashish. La sostanza stupefacente, insieme a un taglierino intriso della stessa resina, era stata occultata all’interno di uno zaino. Il materiale è stato posto sotto sequestro.

In collaborazione con l’ASL, i carabinieri hanno anche effettuato accertamenti presso due panifici dove sono emerse lievi violazioni in materia igienico–sanitaria. Agli esercenti sono state impartite prescrizioni da adempiere entro 90 giorni.

Ulteriori verifiche sono state svolte dai Carabinieri insieme alla Polizia Municipale di Benevento e al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro presso un pub del centro cittadino. Nel locale sono state riscontrate irregolarità relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro: in particolare, le vie d’emergenza non risultavano correttamente segnalate. Per tali violazioni è stata elevata un’ammenda di circa 1.700 euro. Accertata, inoltre, l’occupazione di una porzione di suolo pubblico in difformità rispetto al titolo autorizzatorio, mediante la collocazione di sedie e tavoli, nonché la mancanza della tabella obbligatoria sugli alcolici. Per queste irregolarità è stata applicata una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e tutelare la sicurezza dei cittadini.