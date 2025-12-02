Sorpreso in strada con la droga ed un bilancino, arrestato un 17enne sangiorgese San Giorgio del Sannio. Fermato dai carabinieri con 120 grammi di hashish

Lo hanno sorpreso in strada con la droga ed un bilancino. E' accaduto nella tarda serata di ieri a San Giorgio del Sannio, dove i carabinieri hanno arrestato un 17enne del posto. Secondo una prima ricostruzione, l'intervento dei militari è scattato lungo il viale Spinelli, dove è stato bloccato e perqusito il giovane, trovato in possesso di 120 grammi di hashish e, come detto, di un bilancino.

Condotto in caserma, il 17enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura per i minori di Napoli, trasferito presso il Centro di prima accoglienza ai Colli Aminei, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.