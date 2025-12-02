Tribunale, arresto cardiaco per un avvocato: salvato da dottoressa e carabiniere Benevento. Dramma sfiorato, 2 ore prima un malore anche per una teste. Doppio intervento del 118

Si è accasciato all'improvviso sul pavimento al primo piano del Tribunale. Momenti drammatici, pochi minuti fa, per un malore che ha colpito un avvocato che stava sbrigando alcuni adempimenti. Scattato l'allarme, sono stati una dottoressa ed un carabiniere a prestargli i primi soccorsi,-pare fosse in arresto cardiaco - usando il defibrillatore installato al piano terra della struttura e praticandogli un lungo messaggio cardiaco.

Operazioni seguite con il fiato sospeso da quanti si trovavano in quel momento nelle aule e non solo. Un intervento tempestivo e provvidenziale, il professionista si è ripreso, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo- . Il resto lo hanno fatto i soccorritori del 118 che, dopo averlo stabilzzato, lo hanno trasportato in ospedale.

In ospedale anche una 63nne che due ore prima aveva accusato un forte dlore al torace mentre attendeva di deporre in un processo. la malcapitata è stata portata al'esterno dell'aula, il 118 le prestato le prime cure e poi l'ha condotta al San Pio.