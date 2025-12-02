Accusata di aver evaso imposte per circa 2,5 milioni di euro, patteggia Benevento. L'indagine della guardia di finanza

Un anno e 6 mesi. E' la pena, patteggiata e sospesa, decisa dal giudice Salvatore Perotta, in continuazione con un'altra sentenza, per Dalila Mihaela Petruc, 32 anni, di San Salvatore Telesina, difesa dall'avvocato Antonio Leone, chiamata in causa da una indagine della guardia di finanza come legale rappresentante e socia della 'Da. Li. Service srl', una società in liquidazione.

La prima sentenza – un patteggiamento ad 1 anno - faceva riferimento alla mancata presentazione per il 2020 della dichiarazione ai fini Iva, che le avrebbe consentito di evadere oltre 420mila euro. L'altro troncone era invece relativo alla dichiarazione, per lo stesso anno, della dichiarazione sulle imposte dirette, che sarebbero state evase per un importo di oltre 1 milione e 900 mila euro.