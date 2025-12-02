Lo picchia e gli rompe il naso perchè non gli dà i soldi che vuole: arrestato Benevento. Tentata estorsione, in carcere un 37enne fermato dalla Volante

Lo ha riempito di botte perchè voleva che gli desse i soldi che gli doveva. Tentata estorsione, è questa l'ipotesi di reato per la quale la Volante ha arrestato Guido G, 38 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine. E' ritenuto il presunto responsabile dell'episodio del quale ha fatto le spese un 44enne della città, anchegli una vecchia conoscenza.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'indagato avrebbe aggredito e picchiato il 44enne, rompendogli il naso, di fronte al rifiuto di consegnargli una somma di denaro di cui riteneva di essere creditore.

Gli agenti del dottore Luisi e la Mobile sono intervenuti presso la sua abitazione, il malcapitato ha fatto ricorso alle cure dei medici del Fatebenefratell, che lo hanno giudicato guaribile in 15 giorni anche per un trauma cranico.

Rintracciato, il 44enne è stato condotto in questura, dichiarato in arresto e, su disposizione del pm Patrizia Filomena Rosa, trasferito in carcere. Difeso dall'avvocato Luca Cavuto, l'uomo è stato anche denunciato per le lesioni causate.