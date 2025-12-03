Malore in tribunale, l'avvocato sta meglio. Soccorsi tempestivi "Congegno salvavita installato nell'ambito del progetto GiustiziAcuore"

La buona notizia è che l'avvocato, che ieri ha avuto un malore ed è stato rianimato all'interno del Tribunale di Benevento sta bene ed è tornato a casa. Un sospiro di sollievo, dopo l'intervento, provvidenziale, di un medico e dei carabinieri che si erano prodigati per prestare i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

Intervento effettuato anche grazie al defibrillatore installato nel palazzo di giustizia “nell’ambito del progetto “GiustiziAcuore” come stamane ha ricordato il Comitato Pari Opportunità dell'ordine degli avvocati.

“Un progetto – scrive in una nota l'avvocato Luigi Marino - nato da un’idea del Comitato Pari Opportunità – Ordine Avvocati di Benevento, Presidente Ilaria Iammarino, in sinergia con l’Ordine degli Avvocati di Benevento, Stefania Pavone, grazie ai contributi dei Clubs service: Rotary Club Benevento Presidente; Rotary Club Valle Telesina; Inner Wheel Benevento; Lions Club Benevento Host; Lions Club Arco Traiano; Lions Club Ariano Irpino, con la collaborazione del Tribunale di Benevento.

Non nascondiamo l’emozione provata nel sapere che la dotazione offerta al Tribunale abbia potuto concorrere a salvare una vita.

La sinergia tra persone, associazione ed enti, tutti animati dalla volontà di impegnarsi per la propria comunità ed i cittadini, può fare la differenza.

Auguriamo all’avvocato una pronta guarigione ed a noi tutti di continuare a credere nella forza delle idee e nel coraggio nel realizzarle”.