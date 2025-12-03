I vostri documenti nelle mani di rapinatori di una gioielleria, prepari l'oro... Benevento. Giovane sannita arrestato a Parma per tentata truffa ad un'anziana

Lo hanno arrestato perchè lo ritengono il presunto autore di una tentata truffa. E' l'ipotesi di reato contestata a Manfredi D.C. 23 anni, originario di San Lorenzello, chiamato in causa dalle indagini su un episodio accaduto a Parma nella giornata di ieri.

Secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, lui ed altre persone, allo stato ignote, avrebbero messo nel mirino una 88enne. Era in casa, all'improvviso ha trillato il telefono, lei ha risposto. All'altro capo del filo un tizio che, spacciandosi per un carabiniere del Comando di Parma, le ha detto che i documenti del marito e della sua auto erano stati trovati in possesso degli autori, albanesi, di una rapina commessa con modalità violente in una gioielleria.

La poverina si è comprensibilmente spaventata, ma non fino al punto di perdere la lucidità. Lo sconosciuto ha aggiunto che doveva preparare tutti gli oggetti d'oro che custodiva nell'abitazione, in modo da consentire ad un funionario del Tribunale, che sarebbe passato di lì a poco, di accertare se facessero parte della refurtiva del colpo, e di valutare il risarcimento per la vittima. La pensionata si è insospettita, ha chiamato la figlia, che a sua volta ha avvertito la polizia.

Gli agenti della Mobile si sono appostati nell'appartamento e, quando il 23enne ha bussato ed è entrato per prelevare i preziosi, lo hanno bloccato. Dichiarato in arresto, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa della convalida e della direttissima di oggi. E' difeso dal'avvocato Antonio Leone.