"Ha investito con bus collega che ha subito fratture e rottura milza": assolto

Era accusato di aver causato lesioni gravissime ad un collega per colpa consistita in una presunta imprudenza, negligenza ed imperizia.
Un'accusa dalla quale il giudice Monaco ha però assolto, per non aver commesso il fatto, Davide Dell'Elba (avvocato Andrea Ricciardi), un autista della Trotta bus.
I fatti risalgono al 10 gennaio 2023, quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, Dell'Elba, effettuando con il mezzo che guidava una svolta a destra nel piazzate antistante l'officina dell'azienda, aveva invesito con la ruota anteriore destra un altro dipendente della Trotta che sostava nell'area. In seguito all'impatto, il malcapitato aveva subito più fratture e l'asportazione della milza. Da qui il processo, concluso con l'assoluzione.