Aggredito e picchiato nella notte ancora in casa, fermati altri due giovani Benevento. La vittima è la stessa di due giorni fa. Operazione della Mobile e della Volante

Era stato aggredito due sere fa, poi era stato dimesso dal Fatebenefratelli con una prognosi di 15 giorni. Stanotte la scena si è ripetuta ancora nella sua abitazione, dove è stato nuovamente picchiato. Una storia sfociata nel fermo di un 20enne e di un 34enne di San Leucio del Sannio, ritenuti i presunti responsabili delle violenze subite da un 44enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani lo avrebbero raggiunto a casa e lo avrebbero riempito di botte, sottraendogli un cellulare. L'uomo è stato costretto a fare ricorso alle cure dei medici, mentre la Squadra mobile ela Volane hanno immediatamente avviato le indagini, risalendo al 20enne ed al 30enne, condotti in Questura, dove hanno nomnato come loro difensori gli avvocati Luca Cavuoto e Fabio Russo.

Come si ricorderà, due giorni fa un 37enne di San Leucio del Sannio, assistito dallo stesso avvocato Cavuoto, era stato arrestato dalla polizia, finendo in carcere su disposizione del pm Patrizia Filomena Rosa, per una ipotesi di tentata estorsione (era anche stato denunciato per lesioni) ai danni del 44enne - è rappresentato dall'avvocato Fabio Ficedolo -, al quale avrebbe prima chiesto una somma di denaro, picchiandolo poi e causandogli la rottura del naso.

Nel pomeriggio la convalida dell'arresto dinanzi al Gip, ora l'ulteriore brutta pagina di una vicenda di cui non sono ancora stati definiti compiutamente i termini