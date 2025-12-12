Controlli antidroga: arrestato 46enne E' stato trovato in possesso di oltre 100 gr di hashish

E' ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 46enne di Benevento arrestato (ai domiciliari) ieri dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento coadiuvato da un’unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno.

La misura si è resa necessaria a seguito di una perquisizione domiciliare, nel corso della quale l’uomo veniva trovato, all’interno della cantina di sua pertinenza, in possesso di un panetto di hashish del peso complessivo di oltre 100 grammi e di un coltello con lama annerita ed intrisa di analoga sostanza stupefacente. La condotta e le evidenze raccolte hanno fatto ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati.

Il panetto di sostanza stupefacente e l’arma rinvenuta sono stati sequestrati ai fini delle analisi di laboratorio, mentre il 46enne è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’operazione si inserisce nel quadro delle azioni disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento per contrastare il traffico illecito di stupefacenti.