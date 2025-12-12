Benevento, domenica degustazione solidale nell'Area Hospitality In occasione della sfida tra Benevento e Giugliano

Domenica 14 dicembre 2025, in occasione della gara Benevento-Giugliano, nelle esclusive aree Hospitality Sponsor dello Stadio “Ciro Vigorito” si terrà una speciale degustazione del torrone beneventano, realizzata con il Consorzio Sale della Terra, da sempre impegnato in progetti di solidarietà, in collaborazione con la Pasticceria Russo di Benevento.

L’iniziativa, dedicata agli ospiti delle aree Hospitality, sarà un momento di valorizzazione delle eccellenze locali e, allo stesso tempo, un’occasione per ricordare l’impegno quotidiano del Consorzio Sale della Terra nella promozione dell’inclusione, della sostenibilità e dello sviluppo del territorio.