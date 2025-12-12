Non sapevo del panetto di hashish in cantina, eredità di un sequestro di anni fa

Ha sostenuto che quel panetto di hashish era lì da tempo. Eredità lasciata a sua insaputa da un precedente sequestro risalente a qualche anno. Assistito dall'avvocato Pierluigi Pugliese, ha risposto così al gip Salvatore Perrotta, durante l'udienza di convalida, Vincenzo Pagnozzi, il 46enne di Benevento arrestato dai carabinieri.
I militari avevano proceduto ad una perquisizione, rinvenendo la droga in una scatola sistemata nella cantina dell'abitazione. Da qui l'arresto di Pagnozzi e la sua sottoposizione ai domiciliari su disposizione della Procura. Nel prossime ore la decsione del giudice sull'adozione di una misura.