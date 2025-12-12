Rivoluzione parcheggi a Benevento: entro marzo riapre Porta Rufina Annunciato a Palazzo Mosti il nuovo piano

La riapertura del parking di Porta Rufina, il restyling del megaparcheggio di via del Pomerio, l'attivazione dei varchi per la ztl, la sistemazione degli stalli nelle strisce blu e infine un nuovo piano traffico. Sono i principali obiettivi promossi dall'amministrazione Mastella che, questa mattina, ha presentato il piano della Tmp, l'azienda di Portici che si è aggiudicata l'appalto in project financing ed è ora pronta a subentrare a Trotta. Sarà Bemobie la società di scopo costituita che con un investimento privato da sei milioni è pronta a rifunzionalizzare la città nel settore.

Un piano illustrato nel dettaglio a Palazzo Mosti dal sindaco Clemente Mastella, dall'assessore Attilio Cappa e dai rappresentanti della società.

Parcheggio porta Rufina aperto entro marzo

La novità più consistente dell'operazione riguarda sicuramente la riapertura del parcheggio di Porta Rufina, chiuso dal 2017, che dovrebbe essere riattivato entro marzo e comprenderà anche il rifacimento della piazza sovrastante.

Il progetto di restyling per il megaparcheggio di via del Pomerio sarà attuato invece senza chiudere la struttura, ed è previsto anche un ampio rifacimento di piazzale Iannelli.

Stalli a pagamento: rivoluzione tecnologica

Un nuovo sistema tecnologico permetterà invece di rifunzionalizzare gli stalli per la sosta a pagamento in città, sia per un miglior sistema di controllo dell'azienda, sia per gli utenti che attraverso app potranno consultarne la disponibilità in tempo reale.

Cappa: una scelta strategica

L'assessore Attilio Cappa ha evidenziato che “finalmente è stata messa in campo una scelta strategica che renderà la città più accessibile, sicura e vivibile. Una modernizzazione delle infrastrutture che allineerà Benevento agli standard europei”.

Prossimo passo: il piano traffico

Un lavoro meticoloso che vedrà la prossima mossa strategica nel nuovo piano traffico affidato a Mariano Gallo, docente di Trasporti del dipartimento Ingegneria dell'Università del Sannio. In questo caso si punterà a sveltire e migliorare la mobilità e ridurre l'impatto inquinante.

Mastella: passaggio storico

Per il sindaco Mastella un passaggio storico. Il primo cittadino ha ricordato le difficoltà affrontate con l'Amts, poi gli anni della gestione Trotta e ora la svolta. “Un passaggio decisivo che contribuirà a migliorare notevolmente le condizioni di chi vive e viene a visitare Benevento, un altro disastro che abbiamo finalmente sistemato”.