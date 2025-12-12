Deve scontare una condanna: arrestato a Roma e condotto a Rebibbia Benevento. In carcere un 43enne di San Giorgio del Sannio

Lo ha arrestato la Squadra mobile dopo averlo rintracciato a Roma, dove abita.

In carcere è finito Umberto Cammarata, 43 anni, di San Giorgio del Sannio, colpito da un ordine di esecuzione della pena della Procura generale. Deve scontare 2 anni e 7 mesi per furto aggravato, nel 2023 la condanna del Tribunaale di Benevento, cin una sentenza riformata in appello e poi diventata definitiva dopo la pronuncia della Cassazione..

Difeso dall'avvocato Andrea Tranfaglia, l'uomo è stato trasferito a Rebibbia.