Carabinieri in uniforme di rappresentanza lungo Corso Garibaldi a Benevento Per le prossime festività presenza istituzionale e sicurezza

In occasione delle prossime festività natalizie, il Comando Compagnia Carabinieri di Benevento ha predisposto, nella mattinata odierna, un servizio speciale di pattugliamento istituzionale, con l’impiego di una pattuglia in uniforme di rappresentanza completa del caratteristico mantello.

Iniziativa, ispirata alla memoria storica dell’Arma e alla tradizione delle uniformi cerimoniali, è finalizzata a coniugare presenza visibile sul territorio, vicinanza alla cittadinanza e rafforzamento dei servizi di sicurezza nel periodo delle feste.

La presenza dei Carabinieri in uniforme di rappresentanza con mantella sottolinea non solo la solennità del periodo natalizio, ma richiama anche l’identità storica e il prestigio dell’Arma — elementi simbolici che favoriscono un clima di fiducia e serenità tra i cittadini e i visitatori. Questo tipo di uniforme, risalente alle tradizioni dell’Arma, viene utilizzata in occasione di eventi significativi e manifestazioni pubbliche, consolidando la percezione di un presidio istituzionale attento e rispettoso delle radici storiche dell’istituzione militare.

I Carabinieri impegnati in questa attività pattuglieranno le principali vie e piazze del centro urbano, con particolare concentrazione nelle aree maggiormente frequentate da residenti e turisti, quali mercatini natalizi, vie commerciali e luoghi di aggregazione. Oltre all’aspetto rappresentativo, la pattuglia svolgerà attività di sorveglianza attiva, controllo del territorio e assistenza alla cittadinanza, rafforzando la percezione di sicurezza anche nei momenti di massima affluenza.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività straordinarie predisposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri per il periodo delle festività e si propone di garantire un clima di festa sereno, promuovendo al contempo i valori di prossimità, istituzionalità e tutela dell’ordine pubblico. La presenza della pattuglia in uniforme di rappresentanza costituisce anche un’occasione per avvicinare le istituzioni ai cittadini, favorendo momenti di dialogo e interazione in un contesto festivo e familiare.

Fanno parte di questa iniziativa servizi di controllo integrati con le pattuglie tradizionali, al fine di assicurare un presidio costante e coordinato sul territorio durante tutto il periodo delle festività natalizie.