Dramma all'alba al Rione Libertà. Giù dal balcone: muore un uomo Sull'accaduto indagano i carabinieri, inutili purtroppo i soccorsi per un 41enne

Tragedia questa mattina all'alba in via D'Acquisto al rione Libertà a Benevento dove un uomo è stato trovato senza vita sul marciapiede al di sotto del palazzo dove abitava.

A far scattare l'allarme sono stati i familiari dell'uomo. Secondo una prima ricostruzione il 41enne sarebbe precipitato dal balcone del suo appartamento. Ipotesi che ora è al vaglio degli investigatori.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Benevento e l'ambulanza del 118. Tutto inutile, purtroppo, all'arrivo dei soccorritori per il 41enne non c'era già più nulla da fare.

Enorme lo sconforto in tutta la città e in particolare al rione Libertà.