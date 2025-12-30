Corsa della Pace a S. Angelo a Cupolo, un successo la 14esima edizione La manifestazione agonistica di 10 km è organizzata dal 2010

Ha fatto registrare un buon successo la 14esima edizione della Corsa della Pace di Sant'Angelo a Cupolo, la manifestazione sportiva agonistica di 10 Km patrocinata dall'amministrazione comunale. Ad imporsi con il tempo di 33'.18'' è stato Michele Gorrasi, della polisportiva Astro 2000, seguito da Giuseppe Cecere (33'.55'') della Caivano Runners e Roberto Bonito (34'.50”) della Atletica Castenaso.

Ancora una volta ha funzionato l'organizzazione curata da Mario Di Pierro, ideatore dell'appuntamento sin dal 2010. Speaker al traguardo il mitico Gennaro Varrella. Come squadra si è distinta la Podistica Liverini Telese, presente alla gara con i suoi migliori atleti D'Orta, D'Agostino, Castellucci, Grimaldi, Pedicini, Cusani (nella foto).