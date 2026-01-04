Da Paupisi al Neuromed, il cuore di un paese per la piccola Antonia Una delegazione dell'associazione 'Il Sogno' e il sindaco hanno fatto visita alla ragazza

"Quella di ieri è stata una giornata che ha toccato profondamente il cuore di tutti. Una delegazione dell’Associazione “Il Sogno”, accompagnata dal Sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, dal Presidente del Consiglio comunale Dario Orsillo e dalle preziose presenze della Pro Loco di Paupisi, ha compiuto un gesto che va oltre le parole, recandosi a Pozzilli, presso il Neuromed, per abbracciare la piccola Antonia in un momento tanto delicato della sua vita".

E' il messaggio del comune di Paupisi postato, attraverso i social, che prosegue "Un abbraccio che non è stato solo fisico, ma carico di significato, forza e speranza: la forza di una comunità che si stringe, che non resta indifferente e che sceglie di esserci. “Anche stavolta Paupisi ha dimostrato il suo volto più bello – ha dichiarato il sindaco Salvatore Coletta – quello di una comunità che non si tira indietro, che sa farsi prossima e solidale. Essere qui per Antonia significa ribadire che nessuno è solo, soprattutto nei momenti più difficili”.



Il gesto di vicinanza è stato accompagnato dalla consegna di un assegno simbolico, frutto della cena solidale, che ha raccolto molto più di un contributo economico: ha raccolto affetto, partecipazione e un profondo senso di appartenenza. “Antonia anche oggi ha sentito che intorno a lei c’è un intero paese che le vuole bene e io sono davvero orgoglioso di rappresentarlo – ha proseguito il sindaco –. La bellezza di questa giornata non sta nei numeri, ma nelle emozioni condivise, negli sguardi, nelle mani tese e nella volontà di non lasciare nessuno indietro. Perché la vera solidarietà è esserci, sempre, anche quando il cammino è in salita”.



A sottolineare il valore collettivo dell’iniziativa è intervenuto Antonio Goglia, presidente dell’Associazione ‘Il Sogno’: “Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito, a partire dai cittadini che hanno partecipato e sostenuto la cena solidale. Un grazie sentito all’Amministrazione comunale, alla Pro Loco di Paupisi e all’Associazione Santo Stefano per la vicinanza, la collaborazione e la sensibilità dimostrate. Oggi abbiamo dimostrato che, quando una comunità cammina insieme, può davvero fare la differenza”.



Ma il messaggio più bello è stato quello della stessa Antonia, che con un sorriso ha detto: “Grazie a tutti per l’amore che mi avete donato”. Oggi, più che mai, è stata la dimostrazione che il sogno di una comunità unita, generosa e viva non è solo possibile, ma è già realtà.