Il dramma. Marito e moglie trovati senza vita in un laghetto E' accaduto a Guardia Sanframondi

Li hanno trovati senza vita. Marito e moglie, uniti anche nel dramma.

Si è consumato a Guardia Sanframondi, in un laghetto artificiale in un'area picnic nella pineta, nella zona alta del paese. Erano usciti nel pomeriggio dalla loro abitazione e non erano però rientrati. L'allarme ai carabinieri ha fatto scattare le ricerche, concluse quando i corpi senza vita della coppia - lui, Michele, ultraottentenne, lei, Teresa, qualche anno di meno - sono stati rinvenuti nell'invaso. Inutile ogni soccorso. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno recuperato le salme dall'acqua.

Avviate le indagini, l'obiettivo è capire la causa dei decessi e come siano arrivati.