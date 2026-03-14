Benevento-Foggia, presenze allo stadio verso le settemila unità C'è tempo fino alle 15,15 di domani per aumentare il dato

Sono 1.367 i biglietti venduti per la sfida col Foggia. Non è un record (era risaputo che non si potevano ripetere le vendite della sfida col Catania), ma non si tratta neanche di un brutto dato. Sono aumentati anche quelli venduti in Curva Nord per i pochi ospiti che hannos celto di seguire il Foggia. Ovviamente si tratta di persone che hanno la loro residenza lontano dalla Puglia: in tutto i biglietti venduti sono 4.

Facciamo un po' di conti, riferendoci ovviamente alle presenze: i 1.367 biglietti acquistati vanno ad assommarsi ai 5.234 abbonati, per raggiungere la cifra di 6.601 (+4 biglietti foggiani).

Ovviamente c'è la possibilità di migliorare ancora il dato finale, visto che anche domani è possibile dotarsi del biglietto ai botteghini e nelle rivendite. Acquisto possibile fino alle 15,15 di domani. I ritardatari possono approfittarne e dotarsi in extremis del prezioso tagliando.