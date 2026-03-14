Primavera, pareggio tra Benevento e Perugia all'Avellola (FOTO) Partita ricca di emozioni, con De Benedetto che evita il ko alla Strega

Benevento-Perugia 2-2

Benevento: Mandato, Kwete, Scarpitella, Del Gaudio, Nonga, Squillante, Manuzzi (24'st Battista), Scalici (31'st Borrelli), Soprano (44'st Miranda), Giugliano, Grilli (31'st De Benedetto). A disp.: Suppa, Sessa, Jerradi, D'Ambrosio, Cerulo, Cerbone, Milucci. All.: De Angelis

Perugia: Vinti, Brunori (44'st Cesarini), Belloni, Napolano (1'st Dodde), Peruzzi, Baciocchi, Barberini (25'st Sheji), Dottori, Giardino, Berta (25'st Merico), Ciani (13'st Perugini). A disp.: Strappini, Bellali, Calzoni, Adamo, Agnissan, Bevanati, Giamberveri. All.: Giorgi

Arbitro: Teodoli di Aprilia. Assistenti: Panebarca e Bonavita di Foggia

Marcatori: 13'pt Scalici, 21'st Brunori, 29'st Dottori su rig., 37'st De Benedetto

All'Avellola vince l'equilibrio tra le formazioni Primavera di Benevento e Perugia. Le due squadre danno vita a un incontro molto combattuto, con i giallorossi che riescono a sbloccarlo dopo tredici minuti grazie a una bella realizzazione di Scalici che lascia di stucco l'estremo difensore avversario. Le due squadre si affrontano a viso aperto, e il Perugia ha l'occasione di pareggiare i conti al 23', con un calcio di rigore di Dottori che viene neutralizzato da Mandato, con l'estremo difensore che si ripete dopo il rigore parato in casa dell'Avellino. Nella ripresa, il Perugia fa di tutto per pareggiare i conti e ci riesce al 21' con Brunori. La squadra di Giorgi passa anche in vantaggio al 29', grazie a un altro calcio di rigore che questa volta Dottori riesce a capitalizzare alle spalle di Mandato. A "salvare" il Benevento è De Benedetto, attaccante della formazione under 17, che trova il guizzo giusto per gonfiare la rete e portare il punteggio sul definitivo 2-2.