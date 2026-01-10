Aggrappato ad un ascensore esterno, si arrampica, vuole farla finita: salvato VIDEO - Benevento. E' accaduto al viale Mellusi, intervento di carabinieri e vigili del fuoco

Alla fine, lo hanno bloccato ed affidato alle cure dei medici. Evitando che potesse concretizzarsi, a quanto pare, l'intenzione di lanciarsi nel vuoto. E' accaduto poco prima di mezzanotte al viale Mellusi - la scena è stata ripresa da alcuni residenti nei palazzi vicini - protagonista un uomo, probabimente di nazionalità straniera.

Secondo una prima ricostruzione, è stato notato mentre era aggrappato alla cabina esterna dell'ascensore di uno stabile. Allertati, i carabinieri sono accorsi nella zona, poi hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati con una autoscala, per raggiungere il protagonista. Che, per tutta risposta, ha continuato ad arrampicarsi. Fino a quando ha interrotto la sua azione disperata. Soccorso, è stato trasporttao al San Pio.