Michele e Maria sempre insieme, le fragilità che non sappiamo combattere

Neanche la morte li ha divisi. Stavano insieme da sempre, insieme hanno lasciato la vita, Michele e Maria, 84 e 86 anni, di Guardia Sanframondi, vittime del dramma che si è consumato ieri sera, e che Ottopagine ha anticipato. Erano nell'acqua di un laghetto artificiale alla contrada Sant'Antuono, a poche centinaia di metri dalla loro casa.

Michele e Maria, l'età che avanza e rende sempre più fragili. Il tempo che passa è inclemente, lascia segni profondi e ti precipita in una condizione che diventa sempre più problematica. Ce ne sono tantissimi, in Italia, di Michele e Maria: anziani costretti a fare i conti ogni giorno con le difficoltà di una malattia, in molti casi – non quello di Guardia – con la solitudine. Che non è soltanto l'assenza di un familiare o di un volto caro, ma uno stato d'animo profondo che distorce la realtà.

La fa apparire completamente diversa da quella attraversata in precedenza, lavorando e crescendo i figli. Non so come Michele e Maria siano morti, come siano finiti nell'acqua, uno al fianco dell'altra; so soltanro che la loro tragica storia mette addosso tanta tristezza e invita a riflettere sulle nostre debolezze, che all'improvviso non abbiamo più la forza, o la voglia di combattere.