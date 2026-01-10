Finisce di scontare pena in carcere: straniera espulsa Precedenti per associazione a delinquere, sfruttamento prostituzione, furto, droga e ricettazione

Nella giornata di ieri il Questore di Benevento ha adottato, in esecuzione di misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale disposta dall’Autorità Giudiziaria, decreto di trattenimento nei confronti di una cittadina straniera, con precedenti penali per associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione, furto, sostituzione di persona, ricettazione, traffico e detenzione di stupefacenti, scarcerata per fine pena dalla Casa Circondariale di Benevento. La donna è stata accompagnata presso il C.P.R. di Roma - Ponte Galeria