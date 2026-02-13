Rapina col machete in una kebaberia, 4 anni e 4 mesi ad un giovane Benevento. Colpo a Montesarchio nel giugno 2025, la condanna con rito abbreviato per un 27enne

Quattro anni e 4 mesi, gli stessi chiesti dal pm Marilia Capitano. E' la condanna con rito abbreviato decisa dal gup Maria Di Carlo per Manuel Campanile, 27 anni, di Montesarchio, accusato di rapina aggravata, porto illegale di un coltello e resistenze e oltraggio a pubblico ufficiale.

L'imputato, difeso dall'avvocato Mario Cecere, era stato arrestato nel 2025 dai carabinieri perchè ritenuto l'autore di un colpo computo il 12 giugno ai danni di una kebaberia nella cittadina caudina. E' questo il teatro della irruzione di un giovane che, dopo aver estratto da uno zaino un machete, lo aveva puntato contro il titolare dell'attività commerciale. “Dammi i soldi altrimenti ti ammazzo”, aveva urlato al malcapitato, minacciandolo, poi si era impadronito di 90 euro prelevati dalla cassa ed era fuggito. Fermato, aveva minacciato due militari, uno dei quali era stato anche il destinatario di espressioni offensive.