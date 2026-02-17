Raid in casa, la vittima li sorprende: fuga, inseguimento, l'incubo Audi scura Benevento. Colpo a S. Giorgio, l'A3 con i ladri intercettata dalla Volante riesce a scappare

Ormai è diventata una sfida a distanza che si ripete costantemente. Anche stavolta, purtroppo, l'hanno vinta i ladri a bordo di un'Audi nera che da tempo 'infesta' il nostro territorio, ma non è detto, anzi, che il trend continui. Nell'attesa, ecco il racconto di un'altra notte movimentata: secondo una prima ricostruzione, è iniziata a San Giorgio del Sannio, dove i malviventi sono riusciti ad introdursi in un'abitazione e ad allungare le mani.

Il proprietario li ha però sorpresi nella sua casa, e a quel punto loro non hanno potuto far altro che scappare. La vittima ha dato l'allarme, l'A3, munita di targa rrubata, è stata segnalata dalla centrale operativa della Questura mentre sfrecciava in direzione di Benevento, dove una Volante l'ha intercettata.

Ne è nato l'ennesimo inseguimento che si è protratto a lungo: la macchina con i malviventi è tornata indietro, verso San Giorgio del Sannio, poi si è allontanata verso Avellino, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Era acaduto lo stesso anche sabato sera, nel quartiere Pacevecchia a Benevento, dove l'Audi era stata notata mentre viaggiva con una tarfa rubata poco prima ad una Cinquecento.