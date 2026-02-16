Celia: "Sono in un Benevento fortissimo, pronto a fornire il mio contributo" Le parole del difensore giallorosso, ospite di Ottogol

Ospite di Ottogol, Raffaele Celia ha parlato del momento dei giallorossi. Il difensore, che è arrivato al termine della sessione invernale di mercato, ha parlato del proprio approccio con il gruppo e sul fatto che non è ancora sceso in campo: "E' sempre bello rompere subito il ghiaccio, ma prima di tutto penso al bene della squadra. Aspetterò il mio momento per dare il mio contributo: la cosa più importante è l’obiettivo comune. I miei compagni sono i migliori della categoria e tutti stanno facendo molto bene. È normale che non si possa essere titolari subito, perché ci sono equilibri e meccanismi da rispettare. Bisogna arrivare con umiltà, sapendo che l’obiettivo della squadra viene prima di tutto. Io sono qui per dare il mio contributo. Siamo una famiglia, c'è un ambiente di entusiasmo quando arrivi al campo. C'è un bellissimo rapporto anche con lo staff, e questo non lo trovi ovunque. Il pari con il Latina? Nel calcio ci sono anche gli avversari e affrontare squadre del genere, che si chiudono molto bene, non è affatto semplice. Quando vai sotto contro una squadra con un’impostazione così difensiva diventa ancora più complicato. Però la forza di questo gruppo è che dà sempre la sensazione di poter trovare la giocata decisiva da un momento all’altro". Celia si è poi soffermato sulle proprie caratteristiche: "In carriera ho giocato quasi sempre da quinto: sono due modi diversi di interpretare lo stesso ruolo. Io tendo a essere più offensivo e questo per me, in una squadra propositiva come il Benevento, è un aspetto positivo. Il mister mi chiede anche di accentrarmi e sono movimenti diversi rispetto a quelli a cui ero abituato, ma so adattarmi. Non sarà un problema riabituarmi a questo modo di giocare, anche se non lo facevo da un paio d’anni. Da quando sono arrivato mi sento carico e felice: questo modo di giocare mi piace e rappresenta anche una sfida personale per mettermi alla prova".