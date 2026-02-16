Provinciale S. Croce – Barba di Ceppaloni: Comune sollecita interventi urgenti Denuncia condizioni di grave degrado e potenziale pericolo per la pubblica incolumità

Il Comune di Ceppaloni ha formalmente sollecitato la Provincia di Benevento affinché intervenga con urgenza sulla Strada Provinciale n. 8 nel tratto Santa Croce – Barba di Ceppaloni, oggi in condizioni di grave degrado e potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

Nonostante le numerose segnalazioni e richieste di intervento già trasmesse nei mesi scorsi, ad oggi non risultano avviati lavori risolutivi né adottate misure manutentive adeguate. L’Amministrazione comunale evidenzia pertanto una prolungata inerzia dell’Ente provinciale, proprietario della infrastruttura.

Nel frattempo, anche a seguito dei recenti eventi meteorologici, la situazione della sede stradale è ulteriormente peggiorata: si registrano buche profonde, avvallamenti, deformazioni del manto bituminoso e criticità nel deflusso delle acque, condizioni che rendono la percorrenza

particolarmente insidiosa per automobilisti, motociclisti, mezzi di soccorso e trasporto scolastico.

«La SP8 è un collegamento fondamentale per le nostre comunità -dichiara il Sindaco Claudio Cataudo - e lo stato attuale rappresenta un serio rischio per la pubblica incolumità. Non possiamo più attendere: serve un intervento urgente e concreto».

Con la nota trasmessa alla Provincia, il Comune ha richiesto con forza un sopralluogo tecnico urgente, l’adozione di interventi provvisori di messa in sicurezza e la programmazione di lavori di manutenzione straordinaria.

L’Amministrazione continuerà a monitorare con attenzione la situazione, nell’interesse della sicurezza dei cittadini e della piena funzionalità della viabilità territoriale, auspicando un rapido riscontro da parte dell’Ente provinciale.