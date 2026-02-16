Cagnolino incastrato in un rudere: salvato dai vigili del fuoco - FOTO E' accaduto alla località Barba di Ceppaloni: il cucciolo poi affidato ad una famiglia

Lo sentivano guaire da alcune ore, tempo necessario per individuare dove un cucciolo di cane fosse rimasto intrappolato fino a quando i vigili del fuoco non lo hanno recuperato.

È accaduto questa mattina alla località Barba del comune di Ceppaloni. È qui, nelle campagne tra Sannio e Irpinia che i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento sono stati chiamati ad intervenire per recuperare un cagnolino che, forse per gioco o per paura si era addentrato all'interno di un rudere abbandonato, coperto da arbusti e spine.

Giunti sul posto i pompieri hanno dovuto ricorrere all'uso della motosega per crearsi un varco che ha poi consentito l'accesso a quel che resta di un'antica struttura.

Dopo poco uno dei vigili ha finalmente individuato e recuperato il piccolo cane che è stato poi affidato ad una famiglia del posto che lo ha rifocillato e messo al sicuro.