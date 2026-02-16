"M’Illumino di Meno": stasera si spegne il campanile di Santa Sofia Benevento aderisce alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico

Anche quest’anno la Città di Benevento aderisce all'iniziativa 'M’Illumino di Meno', la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata da Rai Radio2. L'Assessore all'Energia e all'Ambiente, Oberdan Picucci, annuncia ufficialmente la partecipazione del Comune, sottolineando l'impegno costante dell'amministrazione verso le tematiche della transizione ecologica.

Il momento centrale è in agenda per oggi lunedì 16 febbraio: dalle ore 20.00 alle ore 21.00, l’illuminazione del campanile della Chiesa di Santa Sofia verrà simbolicamente spenta. Un gesto dal forte valore iconico che coinvolge uno dei simboli più preziosi del nostro patrimonio UNESCO, per ricordare a tutta la cittadinanza l’importanza di un consumo energetico consapevole e di una riduzione degli sprechi.

"Spegnere le luci di un monumento così significativo non è solo un atto simbolico, ma un invito alla riflessione," dichiara l'Assessore Oberdan Picucci. "La partecipazione a 'M'Illumino di Meno' rappresenta per noi un appuntamento identitario, ma quest'anno assume un significato ancora più profondo".

Verso una Benevento sempre più Green

L'Assessore tiene a precisare che l'adesione alla giornata del 16 febbraio non resterà un evento isolato. Essa rappresenta, infatti, il punto di partenza di una programmazione molto più ampia e strutturata che vedrà protagonista il Comune di Benevento nei prossimi mesi.

"Siamo al lavoro su una lunga ed intensa serie di attività dedicate alla sostenibilità urbana" prosegue Picucci. "Il nostro obiettivo è trasformare la consapevolezza ambientale in azioni concrete che impattino positivamente sulla qualità della vita dei cittadini. A brevissimo comunicheremo aggiornamenti interessanti sulle prossime tappe di questo percorso green che stiamo pianificando per tutto l'anno corrente."

L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza, i commercianti e le associazioni del territorio ad unirsi all'iniziativa, spegnendo le luci non essenziali nella serata del 16 febbraio, per testimoniare insieme che un futuro più sostenibile è possibile partendo dai piccoli gesti quotidiani.