Cocaina, decise due assoluzioni ed una prescrizione

Due assoluzioni ed una prescrizione al termine del processo a carico di tre persone accusate di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. In particolare, il giudice Rotili ha assolto Franco Domenico De Iasio, 75 anni, e Angelo De Luca, 41 anni, difesi dagli avvocati Antonio Leone e Angelo Leone, mentre ha dichiarato l'intervenuta prescrizione per Anna Maria D'Alessio (avvocato Gerardo Giorgione), 62 anni. I fatti, al centro di una indagine dei carabinieri, risalivano al 2017.

Hashish sulla colonna del forno, assolto

Assolto dal giudice Palmieri Pietro Cantone, 38 anni, imputato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. All'uomo, difeso dall'avvocato Antonio Leone, erano stati sequestrati nel 2025, quando era stato arrestato, circa 65 grammi di hashish custodit ijn una vaschetta sistemata su un piano della colonna forno, e un bilancino di precisione.