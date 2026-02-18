Vandali in azione: devastate aule della scuola primaria Moscati, lezioni sospese FOTO - Balordi in azione nella notte al plesso del rione Ferrovia: indaga la Polizia

Banchi rovesciati, libri e quaderni buttati ovunque al pari delle sedie lanciate nelle aule e nei corridoio. E' apparsa così la scuola primaria Moscati al rione Ferrovia di Benevento questa mattina alla riapertura.

Lezioni sospese e tanta amarezza per insegnanti, personale amministrativo, piccoli alunni e genitori. Questo il bilancio della scorribanda dei balordi che hanno messo a segno un raid all'interno del plesso scolastico Moscati attualmente interessato anche da importanti lavori di ristrutturazione di alcune aree.

Il raid vandalico ha maggiormente interessato le aule all'ultimo piano dell'istituto, gli uffici e la palestra.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della volante della Questura di Benevento che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini sul grave gesto registrato durante i giorni di chiusura per il ponte di carnevale.

