Droga e botti comprati a Napoli in vista della festa per promozione Benevento In libertà, con l'obbligo di firma, il 30enne arrestato dalla Mobile

Droga e 'cipolle'? Li avevo in vista dei festeggiamenti con gli amici per la promozione del Benevento. E' la motivazione offerta al gip Roberto Nuzzo, attraverso dichiarazioni spontanee, da Mirko M., il 30enne della città, difeso dall'avvocato Donat Colangelo, arrestato dalla Squadra mobile.

Questa mattina la convalida del fermo, nel corso della quale il giovane, sottoposto ai domiciliari, ha sostenuto di aver comprato a Napoli i 33 grammi di cocaina che erano stati rinvenuti nella sua abitazione, al pari di una katana, di alcuni botti ed un bilanccino di precisione.

Sostanze stupefarnti e ordigni pirotecnici che lui, evidenetemente previdente, si sarebbe accaparrato per il consumo in compagnia di coloro che hanno la sua stessa passione calcistica, con una scelta fatta dopo la vittoria della squadra contro il Catania, così da avere tuitto a disposizione quando arriverà il momento di celebrarne il salto in serie B.

Al termine, Il giudice lo ha rimesso in libertà con l'obblgio di firma due volte a settimana.