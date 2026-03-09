Strega, per un giorno tutti tifosi del Trapani Destini tanti lontani, ma legati a doppio filo: la classifica del Benevento rimane invariata

Per un giorno sotto l'Arco di Traiano ci siamo riscoperti tutti “tifosi del Trapani”, abbiamo sperato che le parole di Valerio Antonini non fossero così campate in aria, ma avessero un fondamento di verità. L'abbiamo sperato perchè l'esclusione dal campionato della squadra granata avrebbe consentito al Catania di guadagnare due punti sul Benevento senza colpo ferire. E hai voglia di dire che il vantaggio della strega sugli etnei fosse a prova di qualsiasi sorpresa, il fatto è che quei due punti in meno avrebbero fatto male soprattutto a chi crede ancora nella bontà delle istituzioni calcistiche.

Sarebbero stati, e lo abbiamo detto fino alla noia, una sottrazione illecita grazie ad una norma ideata ad hoc (chissà in favore di chi...?) 4-5 anni fa, che cambiava le carte in tavola in caso di esclusione di una società. Prima del “colpo di mano”, se una società fosse stata esclusa nel girone d'andata, le sue partite sarebbero state tutte annullate, ma se l'esclusione fosse avvenuta nel girone di ritorno, i risultati fino ad allora ottenuti sarebbero stati ratificati e tutte le partite rimanenti sarebbero state commutate in sconfitte a tavolino. Era una norma certamente più accettabile, anche se il problema rimane quello di non consentire ad una società che ha problemi economici di iscriversi ad un campionato professionistico.

Dunque se il Trapani aggiunge altri cinque punti di penalizzazione alla sua classifica (e ce ne dispiace francamente), quella del Benevento e delle altre sua rivali rimane invariata: il “tesoretto” della strega sul Catania è tale da poter gestire in tutta tranquillità il finale di campionato e soprattutto non è stato scalfito da una norma iniqua e che punisce chi... è stato più bravo.

Aspettiamo le motivazioni del Tfn, sperando che non ci siano più colpi di scena e che le parole di Antonini siano oro colato: “Il Trapani arriverà alla fine senza alcun problema”. Lo auguriamo alla società granata e, scusate l'egoismo, lo speriamo anche per il Benevento che quei punti se li è sudati sul campo e non li ha “rubati” a nessuno.