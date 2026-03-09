Ecco Antonini: "Il Trapani arriverà alla fine senza alcun problema" Il presidente grana rilancia e spera di tesserare un nuovo rinforzo per tentare di salvare la squadr

Tra un'invettiva al giornalista della Gazzetta, Binda, e la mancata accettazione della nuova sanzione del Tfn di ulteriori 5 punti per la società da lui presieduta, Valerio Antonini, ha sottolineato sul suo account Facebook che la squadra non poteva assolutamente essere esclusa dal campionato. E non lo sarà fino alla fine della stagione. “Il Trapani Calcio arriverà alla fine senza alcun problema”, dice il presidente. Che però ora vuole provare a salvare la squadra, che ha da scontare un -20 estremamente afflittivo, chiamando a raccolta i tifosi e provando persino a riportare in squadra qualche giocatore che possa dargli una mano (Oliver Kragls). Ecco il post dedicato alla Curva:

“Ai tifosi della Curva . Ora conta solamente salvare la categoria. Sono pronto a fare un passo indietro perché la squadra ha bisogno di serenità. Non voglio e non cerco alcun coro a favore perché non mi interessa. Voglio che si entri allo stadio per incitare solamente la squadra ed evitare tensioni a questo punto deleterie. Se volete bene ai colori granata , sediamoci e troviamo un punto di intesa sino a fine campionato, ognuno nel rispetto delle proprie posizioni. Mi avete dato dell’uomo di merda, del bastardo , del coniglio, ci posso anche passare sopra ma non vi siete accorti che sono qui a lottare contro tutto e tutti perché so che siamo innocenti su tutta la linea. Se si vuole il bene della squadra ora uniamoci tutti e salviamo il Trapani Calcio. Io sono qui e sapete bene dove trovarmi. La verità ci renderà liberi”.

Poi annuncia probabilmente l'arrivo di un nuovo rinforzo: “Per dare un impulso alla squadra ho deciso di far tesserare un uomo che mi ha voluto bene, che vuole bene a Trapani ed al Trapani calcio e che darà tanto alla causa in un momento del genere. Spero sarà un nuovo giocatore a breve. Sono sicuro saranno tutti contenti”.