Ferito alla testa in carcere con una penna, un 33enne in ospedale Benevento. Ricoverato nel reparto di neurochirurgia

E' stato ferito alla testa, ed ora è ricoverato nel reparto di neurochirurgia del San Pio, Maurizio I., 33 anni, di Benevento. L'episodio si è verificato nella casa circondariale, dove il giovane sta terminando di scontare una condanna per droga.

Secondo una prima ricostruzione, mentre era impegnato nella consegna della spesa agli ospiti del carcere, il 33enne è stato aggredito da uno di loro, anch'egli della città, che, uscito dalla sua cella, ed usando una penna a mo' di lama, l'ha colpito un paio di volte alla testa.

Soccorso immediatamente, il malcapitato è stato inizialmente trasportato presso l'infermeria della struttura restrittiva, poi trasferito con un'ambulanza in ospedale, per le cure del caso.

Avviate le indagini, affidate alla polizia penitenziaria, che sta definendo i termini della vicenda. Maurizio I. è difeso dall'avvocato Antonio Leone.