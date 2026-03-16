Val Fortore, controlli e sanzioni dei carabinieri Sequestrata hashish e segnalati alla Prefettura due ospiti di una struttura per stranieri

Nell’ultimo fine settimana i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento hanno effettuato una serie di controlli della Val Fortore per contrastare i reati predatori, specie in danno degli sportelli bancomat e postamat, lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti e per garantire il rispetto del Codice della Strada, impiegando 29 pattuglie che hanno controllato 108 persone, 101 veicoli e 10 esercizi pubblici.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e della Stazione di San Bartolomeo in Galdo hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura di Benevento 2 ospiti maggiorenni di una struttura d’accoglienza per stranieri per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata all’uso personale, poiché trovati in possesso di circa 6 grammi complessivi di hashish, che sono stati sequestrati. Anche altri ospiti del centro d’accoglienza – estraneo ai fatti – sono stati controllati senza che venissero rilevate violazioni di legge.

I reparti dalla Compagnia hanno elevato 10 sanzioni amministrative relative ad infrazioni del Codice della Strada per 4.266 euro totali, ritirando 3 patenti di guida scadute di validità e contestando infrazioni amministrative per circolazione con patente sospesa e senza copertura assicurativa, per inottemperanza all’”Alt”, per mancata revisione e per omessa prudenza alla guida, decurtando 10 punti da patenti di guida.