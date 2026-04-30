L'avvocato Prozzo: trasferire da Urbanistica il personale sottoposto ad indagini Benevento. Nota al Comune del legale del geometra presunta vittima delle concussione di Santamaria

L'invito è rivolto al segretraio generale del Comune di Benevento e al sindaco Mastella, perchè valutino l'opportunità di sospendere dal servzio, o almeno trasferire ad altro ufficio il personale sottoposto ad indagini per concussione, e, in particolare, adottino pgni provvedimento necessario ad evitare che l'architetto Antonella Moretti, dirigente dell'Urbanistica, tratti le pratiche presentate dal suo assistito.

E' il contenuto della nota protocollata a Palazzo Mosti, e trasmessa per conoscenza nche l'Anac, dall'avvocato Roberto Prozzo, legale del geometra, amministratore di una società di progettazione, presunta vittima della concussione contestata a Gennaro Santamaria, (ex) dirigente del Comune di Benevento, dal 30 marzo in carcere dopo essere stato arrestato in flagranza dai carabinieri.

Prozzo ricorda che Moretti, difesa dall'avvocato Srrgio Rando, e Maria Antonella Matticoli, funzionaria dell'Urbanistica, compaiono nell'avviso spedito dal pm Maria Colucci in vista dell'udienza per l'incarico della copia forense del cellulare e dell'Ipad di Santamaria, e fa riferimento ad una comunicazionee che Moretti avrebbe inviato al geometra, il giorno dopo dopo aver appreso ufficialmente di essere indagata, di avvio del procedimento di annullamento in autotutela di una Scia risalente al 2020 e curata come tecnico, a suo tempo,. dal suo assistito. Un'iniziativa che, a detta del legale, rappresenta una presunta rivalsa nei confronti di colui che con la sua denuncia ha innecato l'inchiesta. Da qui l'invito a segretario generale e sindaco.

Intanto, questa mattina è stato discusso il riesame degli avvocati Andrea De Longis e Antonio Di Santo contro il sequestro delle apparecchiature informatiche di Santamaria, non dei soldi – 4mila euro trovati adosso all'indagato e 157mila euro custoditi in trenta buste scovate in una cassaforte -, per i quali il sequestro da probatorio è diventato preventivo.