Da Benevento modello nazionale di internazionalizzazione del lavoro: Work4Italy Il progetto grazie all'impegno di Ance Benevento e Ance Campania

Con l’avvio dei corsi di lingua italiana e della formazione tecnica per 30 lavoratori selezionati da imprese associate ANCE e Confindustria, prende ufficialmente forma la fase operativa di WORK4ITALY – Programma Istituzionale per l’Ingresso di Manodopera Qualificata.

Dopo l’approvazione da parte del Ministero del Lavoro e di Fondimpresa, il progetto compie un passaggio decisivo: costruire un canale certificato, riconosciuto e strutturato per favorire l’ingresso in Italia di lavoratori qualificati provenienti dall’India.

Il riconoscimento da parte del Ministero certifica non solo la validità dell’iniziativa, ma soprattutto la solidità di un modello costruito con metodo, credibilità istituzionale e relazioni internazionali.

Un progetto ANCE, condiviso con Confindustria, riconosciuto dallo Stato. WORK4ITALY nasce come iniziativa promossa da ANCE Benevento e sviluppata in piena sinergia con Confindustria Benevento, con un obiettivo chiaro: affrontare in modo strutturato la carenza di manodopera qualificata. Ma ciò che rende questo progetto unico è il livello di integrazione istituzionale raggiunto.

Fin dalla fase di costruzione, infatti, il progetto è stato sviluppato in coordinamento con: Ministero del Lavoro, Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi e Scuola di Cultura Italiana a Nuova Delhi.

Un sistema di relazioni che ha consentito di trasformare un’idea in un modello operativo riconosciuto, certificato e pronto a essere replicato. Internazionalizzazione reale, non dichiarata.

Per anni, l’internazionalizzazione è stata percepita come un tema lontano dai territori di provincia. Quasi una dimensione riservata ad altri. Con WORK4ITALY questo schema viene superato. Non si parla di apertura internazionale in termini teorici, ma si costruisce un’infrastruttura concreta: formazione linguistica e tecnica direttamente in India, selezione qualificata e ingresso programmato in Italia.

Un processo che dimostra che anche da un territorio interno è possibile organizzare e governare relazioni globali. Una visione costruita e portata avanti nel tempo. Questo risultato è il frutto di una linea precisa, sviluppata sotto la guida del Presidente di ANCE Benevento, Flavian Basile nonché Vicepresidente di ANCE Campania con delega all’internazionalizzazione.

Una linea che ha posto al centro un principio chiaro: l’internazionalizzazione non è un’opportunità accessoria, ma una condizione necessaria per la crescita delle imprese.

"Portare un progetto di questa natura in un territorio come Benevento non era scontato. Richiedeva visione, determinazione e capacità di costruire relazioni istituzionali complesse. Oggi quel percorso trova una prima, importante conferma - spiegano da Ance Benevento -.

Un modello che unisce legalità, qualità e competitività, e che consente alle imprese di accedere a risorse umane preparate, riducendo incertezza e tempi di inserimento. Il valore di questo progetto va oltre il territorio.

WORK4ITALY dimostra che anche un contesto interno può diventare protagonista nei processi globali, se è in grado di costruire visione e sistema. Dimostra che l’internazionalizzazione non è una questione geografica, ma culturale e organizzativa. E soprattutto dimostra che, quando associazioni, istituzioni e imprese lavorano insieme, è possibile costruire modelli che incidono davvero.

L’approvazione del Ministero del Lavoro rappresenta un punto fermo. Ma è anche un punto di partenza. Perché oggi non si apre solo un canale di ingresso per lavoratori qualificati. Si apre una nuova fase per il sistema produttivo. Una fase in cui anche i territori di provincia possono smettere di inseguire e iniziare a guidare. E Benevento, oggi, lo sta facendo".