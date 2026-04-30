FeLiCe – Festival del Libro di Ceppaloni al via il 22 maggio Investire nella cultura come strumento di crescita, partecipazione e identità

Torna a Ceppaloni la terza edizione di FeLiCe – Festival del Libro di Ceppaloni, rassegna dedicata alla promozione della lettura e al dialogo con autori, studiosi e protagonisti della cultura contemporanea. La manifestazione è organizzata dal Comune di Ceppaloni.

Il programma prevede tre giornate di incontri: Venerdì 22 maggio: Giovanni Mari, ore 17:30; Walter Veltroni, ore 18:30.

Sabato 23 maggio: Vanessa Roghi, ore 17:30; Daniele Aristarco, ore 18:30.

Domenica 24 maggio: Susanna Mattiangeli, ore 17:30; Concerto di organetti con Alessandro Parente.

Il festival conferma la volontà dell’amministrazione comunale di investire nella cultura come strumento di crescita, partecipazione e identità per l’intera comunità.