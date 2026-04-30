Benevento, all'ultima giornata arriva il record di presenze Tra spettatori paganti, abbonati e tagliandi gratuiti concessi, si sono sfiorate le 13mila unità

La Lega Pro ha annunciato un record che ha reso tutti i fieri. Ossia, il numero di spettatori negli stadi di Serie C: tre milioni in tutta la stagione regolare. È la prima volta che accade.

La nota ufficialelo conferma e inizia così: "La regular season della Serie C Sky Wifi ha fatto segnare un nuovo boom di spettatori: per la prima volta è stata superata la soglia dei 3 milioni di presenze negli stadi di Serie C. Rispetto a due stagioni fa, un milione di persone in più segue la Serie C dal vivo sul 2023 (+40%), 200mila unità (+8%) rispetto al campionato 2024-25".

Il Benevento fa numeri importanti

126.233 spettatori dei complessivi tre milioni sono stati appannaggio del Benevento. La media spettatori dello stadio sannita è di 6.544 a partita, dietro solo al Catania (16.855) e alla Salernitana (10.557), due colossi sotto questo aspetto del girone meridionale.

Va detto che proprio nell'ultima partita, quella col Cerignola, al Vigorito è stato centrato il record di presenze: i paganti (abbonati compresi) sono stati 9.791, che hanno finalmente superato il precedente record fatto segnare contro il Catania (9.733). Neanche questa volta è stata infranta quota diecimila, ma, come è stato spiegato ampiamente, grazie ai tanti tagliandi gratuiti consegnati con varie iniziative (la promozione nei centri della provincia, il coupon inserito nelle uova di pasqua, lo sport sannita al Vigorito, oltre ai tanti accrediti assegnati a stampa, addetti al lavori e sponsor, ecc) vanno calcolati almeno altri tremila tagliandi, portando le presenze complessive a ridosso delle 13mila unità.