Confindustria. Il paziente al centro: verso un nuovo modello di sanità L’opinione di Gerardo Casucci, vicepresidente con delega a Sanità Privata e Cultura d’Impresa

"C’è una distanza, spesso silenziosa, tra ciò che la medicina oggi è in grado di fare e ciò che il paziente realmente vive.

Negli ultimi decenni il sistema sanitario ha compiuto progressi straordinari in termini di innovazione, capacità diagnostica e sviluppo terapeutico.

Questa crescita, tuttavia, non sempre si è tradotta in un analogo rafforzamento del rapporto tra cura e persona. Nella visione della Sanità Privata di Confindustria Benevento, il punto di partenza resta la persona, non esclusivamente il paziente".

Così il dottore Gerado Casucci, vicepresidente con delega a Sanità privata e Cultura d'Impresa di Confindustria Benevento.

"L’individuo - rimarca il dottore Casucci - non è soltanto portatore di una patologia, ma espressione di una storia, di relazioni e di condizioni di vita che incidono profondamente sullo stato di salute. Una sanità orientata alla persona riconosce questa complessità e costruisce percorsi di cura personalizzati, capaci di adattarsi alle esigenze di ciascuno. L’umanizzazione dei percorsi rappresenta uno dei cardini di questo approccio. L’esperienza clinica insegna che l’efficacia dell’intervento sanitario non può esaurirsi nell’atto tecnico: richiede conoscenza, ascolto e capacità di anticipare bisogni e criticità.

In questo scenario, diventa centrale promuovere una reale integrazione tra sistema pubblico e componente privata accreditata. Il Sannio può diventare, in questo senso, un laboratorio concreto, un luogo in cui esperienze diverse si incontrano e costruiscono modelli condivisi, capaci di parlare anche oltre i confini locali. Il rafforzamento del sistema sanitario passa, infatti, dalla capacità di superare le frammentazioni e sviluppare reti assistenziali efficaci. Una organizzazione realmente efficiente è quella che riesce a ridurre la mobilità passiva e le liste d’attesa, rafforzando al tempo stesso l’identità della sanità locale come sistema di qualità. Le realtà territoriali, anche nelle aree interne, possono contribuire in modo attivo alla ridefinizione dei modelli assistenziali, trasformando criticità strutturali in opportunità di innovazione organizzativa e culturale. Ma per farlo occorre superare una contrapposizione che ha a lungo attraversato il dibattito sanitario: quella tra impresa e cura. Da un lato l’etica, dall’altro l’efficienza; da un lato il paziente, dall’altro il bilancio. È una semplificazione che oggi non regge più. La questione non è se la sanità debba dialogare con la cultura d’impresa, ma quale cultura d’impresa debba abitarla. La tradizione medica più antica - dalla scuola ippocratica - ricorda che “non esiste malattia, ma malato”.

È un richiamo che attraversa i secoli e che oggi torna con forza. La medicina, prima ancora che prestazione, è relazione. Nelle aree interne questa esigenza diventa concreta - rimarca ancora il vicepresidente di COnfindustria Benevento -. La scarsità di risorse, l’invecchiamento della popolazione e la distanza dai grandi centri impongono modelli capaci di coniugare efficienza e prossimità. Può così emergere un paradigma diverso: un’impresa sanitaria che non si limita a erogare prestazioni, ma costruisce relazioni, integra competenze e anticipa bisogni.

La cultura d’impresa, in questa prospettiva, non coincide con la sola logica produttiva. È capacità di visione, responsabilità e organizzazione. Significa investire nella formazione, strutturare percorsi di cura nel tempo, puntare sulla qualità anche quando non è immediatamente remunerativa. Significa, soprattutto, trasformare l’efficienza in uno strumento al servizio dell’appropriatezza.

Una cultura d’impresa matura - pubblica o privata - è quella che accetta la sfida dell’integrazione: tra livelli assistenziali, territori e competenze. Riconosce che la qualità non nasce dall’isolamento delle eccellenze, ma dalla loro messa in rete. Su scala regionale e nazionale, ciò implica un cambio di passo. Non basta aumentare le risorse se non si interviene sui modelli organizzativi".

Secondo il dottore Gerardo Casucci "Non basta innovare sul piano tecnologico se non si innova anche su quello culturale. La vera infrastruttura della sanità, oggi, è fatta di processi, competenze e capacità di governo. In questo quadro, le esperienze che nascono nei territori - anche quelli apparentemente marginali - possono diventare laboratori di sistema, contribuendo a rendere il servizio sanitario più equo, capillare e sostenibile. Non in alternativa ai grandi centri, ma in integrazione con essi. È ciò che Michael Porter definirebbe “value-based healthcare”, un modello in cui il valore non è dato dal volume delle prestazioni, ma dagli esiti che contano davvero per i pazienti. Forse è arrivato il momento di smettere di considerare la sanità solo come un costo da contenere o un diritto da garantire. È entrambe le cose, ma è anche - sempre più - il luogo in cui si misura la qualità della nostra organizzazione e della nostra responsabilità collettiva. Perché curare non è soltanto un atto clinico. È una scelta culturale. E, prima ancora, una responsabilità verso tutti".