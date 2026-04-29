A Benevento il Festival di Primavera Una Finestra sulla Danza L'evento è stato presentato al Teatro Libertà

Si è tenuta stamattina presso il Teatro Libertà di Benevento, l’inaugurazione del Festival di Primavera Una Finestra sulla Danza con la direzione artistica di Carmen Castiello, organizzato dal Centro Studi Carmen Castiello, BenArt e Balletto di Benevento.

Con 300 allievi iscritti e tanti insegnanti da tutta la regione per i corsi di formazione, l’evento è nato come uno spazio di dialogo tra la danza e la cultura.

Carmen Castiello accogliendo il pubblico ha sottolineato “i 19 anni di storia della manifestazione iniziata nel 2007. L’appuntamento si è così consolidato negli anni con ospiti di spessore come Luciana Savignano, Rossella Brescia, Raffaele Paganini solo per citarne alcuni. – Ha continuato la direttrice artistica. – Dopo aver ringraziato il Comune di Benevento per aver concesso alla BenArt di occuparsi del Teatro Libertà, la coreografa ribadisce l’importanza di sostenere la danza come linguaggio universale da far conoscere a tutti. Il Teatro Libertà è diventato, infatti, un punto di riferimento per la città e per tutti coloro che amano l’arte tersicorea.”

Ha poi preso la parola l’architetta Giovanna Panarese che ha ristrutturato la location, evidenziando “la storia dell’antico edificio e la bellezza del progetto della Castiello nel rinnovo degli allestimenti all’interno della struttura. Ma non solo. Panarese ha confermato che l’idea vincente è sicuramente curare un bene anche dal punto di vista della vitalità come motore di sviluppo culturale, sociale e economico. La BenArt ha centrato in pieno l’idea originaria di Paolo Petti, scenografo tra i maggiori artisti e professionisti della cultura italiana che riportò il luogo alla vita, conservandone inalterato il suo valore architettonico.”

Felice di partecipare alla prestigiosa manifestazione di Benevento si è detta Elena Viti, docente all’Accademia Nazionale di Danza di Roma. “L’iniziativa sostiene e difende la danza concentrandosi sulla preparazione di insegnanti e allievi. Positivo anche l’approccio dell’Amministrazione comunale che appoggia la strada intrapresa dalla direttrice artistica.”

In conclusione Mara Franzese, presidente della Commissione Cultura di Benevento, portando i saluti del Sindaco Clemente Mastella, ha evidenziato “il fermento culturale che si vive in città ogni giorno. La Castiello con la sua opera mette in campo operatività e passione realizzando momenti culturali importanti. L’Amministrazione Comunale è felice di vedere che il Teatro Libertà è vivo e efficiente. Poi ribadisce che sarebbe importante per il futuro intercettare compagnie di balletto importanti da invitare a Benevento per poter creare uno spettacolo nel Sannio attraverso audizioni e collaborazioni in città”.

Da questa mattina i corsi e i laboratori che proseguiranno fino al momento conclusivo del festival il 30 aprile con il Convegno dal tema “L’urgenza della danza contemporanea di oggi tra linguaggi, forme e principi”, alle 18.30 al Teatro Comunale, con Francesca Falcone, già docente di Teoria della Danza presso l’Accademia Nazionale di Danza, attualmente insegna Storia della Danza presso la Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Interverranno all’incontro Elena Viti, docente di Metodologia e Tecnica della Propedeutica e della Danza Educativa all’Accademia Nazionale di Danza di Roma e Maria Venuso, docente di Storia della Danza e del Mimo all’Università “Federico II” di Napoli.