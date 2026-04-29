Arrestati con l'accusa di aver rubato cellulare e soldi, assolti due giovani Rito abbreviato. Tribunale di Vibo Valentia per 20enne di Casalduni e 21enne di San Nicola M.

Assolti dal Tribunale di Vibo Valentia, al termine di un rito abbreviato, Brahim Ghafir, 20 anni, di Casalduni, e Nadir Ghafir, 21 anni, di San Nicola Manfredi, che nell'estate 2025 erano stati arrestati dalla polizia con l'accusa di tentato furto aggravato.

L'episodio per il quale erano stati chiamati in causa si era verificato il 29 luglio a Tropea, dove, secondola ricostruzione curata dagli inquirenti, i due imputati, difesi dall'avvocato Antonio Leone, avevano sottratto un cellulare e 25 euro, contenuti nella custodia del telefonino, ad un giovane, in concorso con un minore napoletano per il quale si procede separatamente.

Nel corso della convalida la difesa aveva fatto notare come lo zaino nel quale era stata trovata la refurtiva era in possesso del minore, e non dei due sanniti, per questo rimessi in libertà senza alcuna misura. Ed ora assolti.