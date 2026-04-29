Rifiuti. Secondo ecopunto in contrada a Benevento: per migliorare differenziata A Contrada Olivola. Accesso solo con badge magnetico

E’ stato inaugurato questa mattina l’ecopunto di contrada Olivola che, in linea con il piano industriale che punta a migliorare il servizio e le performance aziendali, è stato recintato e sarà accessibile solo attraverso badge. Si tratta di una azione cominciata con l’isola ecologica di San Vitale e che proseguirà per incrementare la qualità della raccolta differenziata.

“L'obiettivo – ha spiegato l’amministratore unico, Donato Madaro - è quello di contrastare il conferimento da parte di utenti non residenti e provenienti da fuori città. Questo di contrada Olivola è il secondo che abbiamo transennato e reso fruibile solo attraverso badge, ma andremo avanti e implementeremo dove possibile questo sistema per contrastare il fenomeno dei conferimenti irregolari. Infatti, mentre con il ‘porta a porta’ cittadino registriamo ottime performance, nelle contrade il dato della raccolta differenziata si abbassa in modo consistente per un incremento notevole dell’indifferenziato. La politica aziendale prevede, dunque, di mettere in campo tutte le azioni possibili per aumentare la qualità delle frazioni raccolte che poi saranno valorizzate una volta entrato in funzione l’impianto di trattamento del multimateriale. Andremo avanti su questa strada – aggiunge ancora Madaro – e laddove non potremo creare ecopunti recintati (stiamo lavorando per il sito nella zona Musa e quello di Pontecorvo) per questioni legate all’acquisizione del suolo, inseriremo cassonetti smart che si aprono solo con tesserino”.

“Questo rende la città sempre più a livello europeo – ha commentato il sindaco Clemente Mastella - dandole una dimensione di efficienza, di capacità e anche di rispetto dei luoghi. Poi l’Azienda si trasferirà, qui vicino, nei prossimi mesi nell’ex cementificio Ciotta, un bene tolto alla camorra, insieme a un'altra struttura che abbiamo dato come Comune, e diventerà un riferimento totale”.

Gli utenti che non hanno ancora ritirato il badge possono recarsi presso la sede Asia situata in via delle Puglie ogni martedì dalle ore 15 alle ore 18.