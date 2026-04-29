"Linea storica Napoli–Bari, opportunità per metropolitana regionale leggera" La proposta del consigliere regionale Fernando Errico al ministro dei Trasporti, Casillo

Trasformare una criticità in una leva di sviluppo per le aree interne della Campania. È questa la linea tracciata dal consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, che ha indirizzato una nota all’assessore regionale ai Trasporti, Mario Casillo, in merito alle prospettive future legate all’attivazione della linea ad alta velocità Napoli - Bari.

“L’entrata in esercizio dell’Alta velocità Napoli – Bari rappresenta un passaggio cruciale per il rilancio del Mezzogiorno – sottolinea il consigliere – ma allo stesso tempo la dismissione della vecchia linea ferroviaria può diventare occasione per una pianificazione lungimirante”.

Da qui la proposta. Avviare un progetto organico di riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse, evitando fenomeni di abbandono e degrado e puntando invece su una riconversione funzionale. In particolare, Errico suggerisce la realizzazione di una “metropolitana regionale superficiale”, ovvero una rete di trasporto leggero in grado di collegare i centri urbani interessati dalla vecchia tratta ferroviaria.

“Si tratta - sottolinea Errico - di immaginare una infrastruttura moderna, sostenibile e realmente al servizio delle comunità locali, capace di migliorare la mobilità quotidiana e di ridurre l’impatto ambientale”. “Non possiamo permetterci che chilometri di infrastrutture esistenti diventino spazi inutilizzati. Occorre invece valorizzarli, trasformandoli in un asse strategico per il trasporto pubblico locale e per la crescita dei territori”.

Errico, infine, si dice disponibile ad aprire un confronto istituzionale sul tema, coinvolgendo Regione, enti locali e stakeholder, con l’obiettivo di definire un percorso condiviso e concretamente attuabile. “La sfida – conclude - è accompagnare il cambiamento senza lasciare indietro le aree interne, ma anzi rafforzandone il ruolo all’interno del sistema regionale dei trasporti”.