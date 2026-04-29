L'U17 vuole le fasi finali. Schiavi: "Col Foggia come una finale di Champions" Le parole del tecnico del Benevento in vista del match con i satanelli

Dopo la sconfitta di Perugia, all'under 17 del Benevento serve vincere col Foggia domenica prossima per ottenere la qualificazione alle fasi finali. Ai microfoni di Stadio Giovani, il tecnico Schiavi ha analizzato quanto accaduto in umbria, dove i giallorossi hanno perso un match per 4-3 che stavano conducendo 3-1 alla fine del primo tempo: "Secondo me, a livello mentale i ragazzi hanno un po’ subito la situazione. Questo è un gruppo che viene da due anni in cui non era abituato a giocare partite di questo tipo, e si è visto. Nel primo tempo abbiamo fatto probabilmente la miglior prestazione da quando abbiamo iniziato: non c’è stata storia, e un risultato di 5-0 o 6-0 all’intervallo non sarebbe stato esagerato. Nel secondo tempo, invece, è calata un po’ la tensione mentale. I ragazzi sentivano molto la partita, perché tengono a raggiungere un obiettivo che manca da due anni, e questo ha influito. Nel calcio serve anche un pizzico di fortuna: altri risultati sono andati a nostro favore, e adesso sappiamo che domenica contro il Foggia, con una vittoria, possiamo raggiungere l’obiettivo. Per me sarà come una finale di Champions, ed è questo che devono capire anche i ragazzi. È un campionato particolare, ma siamo lì, ce la giochiamo fino in fondo e ne siamo consapevoli. Dopo due anni e per il lavoro fatto in questa stagione, credo che i ragazzi meritino di arrivare ai playoff. E da lì, come sappiamo, può succedere davvero di tutto".