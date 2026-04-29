Settore giovanile, le classifiche delle formazioni del Benevento Il primato dell'under 15. La 17 di Schiavi si gioca tutto con il Foggia

Si avvicinano alla conclusione i campionati giovanili. Soltanto l'under 16 ha terminato il proprio percorso nella stagione regolare, piazzandosi al comando della classifica e ottenendo la qualificazione alle fasi finali. Stesso epilogo felice per l'under 15 che ha ottenuto l'aritmetica certezza del primo posto dopo la vittoria conquistata domenica scorsa in casa del Perugia. Mancano due giornate alla fine del campionato Primavera, mentre l'under 17 si gioca tutto nel prossimo turno col Foggia: con una vittoria, anche per la squadra di Schiavi arriverebbero le fasi finali.

Primavera 2, la classifica

Empoli 68

Perugia 49

Pescara 48

Avellino 48

Pisa 45

Spezia 45

Catanzaro 44

Ternana 41

Benevento 41

Monopoli 36

Ascoli 33

Bari 32

Palermo 27

Cosenza 23

Salernitana 21

Crotone 12

Under 17, la classifica

Perugia 54

Ternana 53

Gubbio 52

Benevento 47

Latina 46

Guidonia 45

Ascoli 40

Casertana 39

Pineto 26

Campobasso 25

Pianese 18

Audace Cerignola 14

Foggia 13

Sambenedettese 12

Under 15, la classifica

Benevento 67

Perugia 61

Latina 46

Ternana 41

Campobasso 40

Gubbio 39

Sambenedettese 38

Pineto 35

Guidonia 33

Ascoli 31

Audace Cerignola 29

Casertana 22

Foggia 12

Pianese 10