Settore giovanile, le classifiche delle formazioni del Benevento

Si avvicinano alla conclusione i campionati giovanili. Soltanto l'under 16 ha terminato il proprio percorso nella stagione regolare, piazzandosi al comando della classifica e ottenendo la qualificazione alle fasi finali. Stesso epilogo felice per l'under 15 che ha ottenuto l'aritmetica certezza del primo posto dopo la vittoria conquistata domenica scorsa in casa del Perugia. Mancano due giornate alla fine del campionato Primavera, mentre l'under 17 si gioca tutto nel prossimo turno col Foggia: con una vittoria, anche per la squadra di Schiavi arriverebbero le fasi finali.
Primavera 2, la classifica
Empoli 68
Perugia 49
Pescara 48
Avellino 48
Pisa 45
Spezia 45
Catanzaro 44
Ternana 41
Benevento 41
Monopoli 36
Ascoli 33
Bari 32
Palermo 27
Cosenza 23
Salernitana 21
Crotone 12
Under 17, la classifica
Perugia 54
Ternana 53
Gubbio 52
Benevento 47
Latina 46
Guidonia 45
Ascoli 40
Casertana 39
Pineto 26
Campobasso 25
Pianese 18
Audace Cerignola 14
Foggia 13
Sambenedettese 12
Under 15, la classifica
Benevento 67
Perugia 61
Latina 46
Ternana 41
Campobasso 40
Gubbio 39
Sambenedettese 38
Pineto 35
Guidonia 33
Ascoli 31
Audace Cerignola 29
Casertana 22
Foggia 12
Pianese 10